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22.11.2020 - 16:34 |

İbrahim Büyükak: Ne Oğuzhan'ı kardeşim?

İbrahim Büyükak, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Alışveriş merkezinden pasta alan Büyükak, aracını beklediği esnada karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

İbrahim Büyükak: Ne Oğuzhan'ı kardeşim?
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Muhabirlerin pastayı görmesi üzerine doğum günü hazırlığı olduğunu söyleyen komedyen İbrahim Büyükak, doğum gününün kime ait olduğunu söylemedi. Aracının gelmesi ile birlikte muhabirlere kolay gelsin dileklerini ileten Büyükak, aracının yolunu tuttu. Bu sırada yanına gelen bir hayranının, arkadaşı Oğuzhan Koç ile isimlerini karıştırarak, "Oğuzhan abi bir fotoğraf çekinebilir miyiz?" demesi üzerine gülümseyen Büyükak "Ne Oğuzhan'ı kardeşim, Oğuzhan nereden çıktı" dese de hayranını kırmayarak sosyal mesafeli hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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