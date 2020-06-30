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30.06.2020 - 16:41 |

İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen'den tatil alışverişi

Geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ile birlikte Alaçatı'da kısa bir tatil yapan İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen'den tatil alışverişi
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Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında araçlarını görevlilere teslim eden İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Yakın zamanda birlikte tatile çıkacaklarını söyleyen ikili, tatil için alışverişe geldiklerini söyledi. Kısa sürede alışverişlerini tamamlayan Büyükak çifti, akşam saatlerinde İstinyePark'tan ayrıldı.

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Cadde Yazarları

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