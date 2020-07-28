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HaberlerMagazin Haberleri İbrahim Selim: Artvin'e tatile gideceğim
28.07.2020 - 13:27 |

İbrahim Selim: Artvin'e tatile gideceğim

Oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

İbrahim Selim: Artvin'e tatile gideceğim
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Rol aldığı 'Alice' müzikalinin yanı sıra kendi adını taşıyan programı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, akşam saatlerinde geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turu yaptı.

Bayram öncesinde tatile çıkacağını ve onun için alışverişe geldiğini belirten Selim, "Bir haftalığına memleketim Artvin'e tatile gideceğim. Güzelce dinlenip, sezon öncesinde enerji depolayacağım" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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