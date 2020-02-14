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14.02.2020 - 12:37 |

İbrahim Selim'den 'Alice' teşekkürü

Oyuncu İbrahim Selim, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

İbrahim Selim'den 'Alice' teşekkürü

Yalnız başına geldiği AVM’de meydan katındaki açık alanda turlayıp vakit geçiren İbrahim Selim, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Alice müzikali ve YouTube kanalımdaki' İbrahim Selim İle Bu Gece' çok güzel devam ediyor. Bunun yanı sıra herhangi bir dizi veya film projesi yok, zaten çok yoğun bir takvimim var. Alice müzikalini şimdiye kadar 100 bin seyirci izlemiş hepsine tek tek teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık" dedi.

14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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