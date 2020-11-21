İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu? İbrahim Tatlıses kaç yaşında, nereli?

İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla izleyicilerle buluşmaya başladı. İbo Show'un 3.yeni bölümü bugün ekranlara geliyor. İbrahim Ttalıses'in yıllar önce yaşadığı talihsiz vurulma olayının detayları ise merak ediliyor. Peki İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu?

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN VURULDU?

14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İBRAHİM TATLISES'İ VURAN KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda, asistanı Çakıcı da yaralanmıştı.

Tatlıses'e saldırı davasına bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yılla 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Abdullah Uçmak 36 yıl 6 ay, tetikçi Ersin Altun ise 30 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek," sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek," mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit," "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'a, Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik "olası kasıtla nitelikli ağırlaşmış yaralama" suçundan verilen hapis cezasını ise az bularak bozdu. Sanıkların "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları gerektiğine hükmedildi. Yerel mahkemenin, Tatlıses'e saldırı talimatının terör örgütü PKK adına verildiğine ilişkin somut deliller bulunmadığı yönündeki görüşü de daire tarafından benimsendi.

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 yılında doğdu.

"Kara Kız" ile "Beni Yakma Gel Sevdiğim" adlarında 45'likler ile müzik dünyasına giriş yaptı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis'teki Kartalbey İlkokulu'ndan almıştır. 1978 yılında Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. 1983'te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. 1987'de İdobay Müzik'i kurdu. 90'larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü Mayıs 2009 da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan "Şemmame" adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır. 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı.