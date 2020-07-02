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02.07.2020 - 15:35 |

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'nın yaşamı araştırılmaya başlayan konular arasında yer alıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya'nın yaşamı...

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında?
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İbrahim Tatlıses, sevgilisi Gülçin Karakaya ile yaptığı paylaşım ile magazin gündeminde yer alıyor. İbrahim Tatlıses’in, Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığının haberlerinin çıkmasından sonra Karakaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir?

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. 68 yaşındaki Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya 25 yaşındadır.

İbrahim Tatlısesin sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir Gülçin Karakaya kaç yaşında

TATLISES PAYLAŞTI

Tatlıses, sevgili Gülçin Karakaya ile yaptığı romantik paylaşım dikkat çekti. Tatlıses, paylaşımına şu notu ekledi:
"Bodrum Akşamları. Bodrum Gümüşlük'te manzara eşliğinde koronaya meydan okuyoruz. Maskelerimizi çıkarmıyoruz."

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