İclal Aydın anneannesini kaybetti!

Annesi Yücel Aydın ve anneannesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İclal Aydın, o karenin altına duygu yüklü satırlar yazdı. İşte o sözler:

“Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor. Anneannem şimdi Ihlara’da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire’yi yeniden göğsüne aldı.”