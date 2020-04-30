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30.04.2020 - 07:51 |

İclal Aydın anneannesini kaybetti!

Oyuncu İclal Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker vefat etti. Aydın acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu.

İclal Aydın anneannesini kaybetti!

Annesi Yücel Aydın ve anneannesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İclal Aydın, o karenin altına duygu yüklü satırlar yazdı. İşte o sözler:

“Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor. Anneannem şimdi Ihlara’da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire’yi yeniden göğsüne aldı.”

İclal Aydın anneannesini kaybetti

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