'İçsel yolculuk yaşadım'

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası alıp, tahliye olan Halil Sezai, Exxen’de yayınlanan Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’ programına konuk oldu. 45 gün cezaevinde kalan şarkıcı, “Kötü geçmedi bu dönem. Hatta buna ihtiyacım varmış gibiydi...İçsel bir yolculuk yaptım” diye konuştu.

“BEN de sütten çıkmış ak kaşık değilim” diyen Sezai, “Normalde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bir insan bu kadar da linç edilemez. Kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim. Bu olayda da ‘Keşke yapmasaydım’ dediğim oluyor, üzgünüm ama bu kadar kendimi ezip dövemem. Bizim ülkemizde her köşe başında farklı bir zalimlik yaşanıyor” açıklamasını yaptı.