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21.09.2020 - 07:00 |

İddialı Demet!

Kendi giyim markasını çıkararak, iş hayatına adım atan Demet Şener, koleksiyonundan parçaları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İddialı Demet!
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Kendi giyim markasını çıkararak, iş hayatına adım atan Demet Şener, koleksiyonundan parçaları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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İş insanı son olarak, “Kadın takım elbiselerinde iddialıyız” notunu düştüğü bir fotoğrafını paylaştı. Şener’in kıyafeti büyük beğeni topladı.

İddialı Demet

Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda da kendi ismini taşıyan markası ‘Demet Şener İstanbul’ ile ‘Fashion Room’ isimli alışveriş etkinliğine katıldı. Şener, “Başkalarının iki yılda yakaladığı başarıyı biz birkaç ayda elde ettik. Pandemi sürecinden kârlı çıktık. Para kazanmak gibi bir derdim yok. Amacım, markayı belli bir kaliteye oturtmak ve insanların memnun kalmasını sağlamak” diye konuştu.

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