30.12.2020 - 07:15 |
İdil Fırat'tan kızıyla Boğaz pozu
Oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat, 1.5 ay önce dünyaya gelen kızı Seyhan Mia'yı pusetine koyup Boğaz'a nazır bir poz verdi.
Geçtiğimiz aylarda ilk anne olmanın sevincini yaşayan İdil Fırat, minik kızıyla çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Fırat son olarak, kızı Seyhan Mia'yı pusetine koyup Boğaz'a nazır bir fotoğraf çektirdi.
Bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Fırat'a binlerce beğeni ve yorum geldi.
Öte yandan yeni yıla anne-baba olarak giren çift, henüz kızlarının yüzünü göstermek istemiyor.