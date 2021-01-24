İdo Tatlıses aşka geldi

Şarkıcı İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, 29. yaşına bastı. İdo, Şefkatli'nin yeni yaşı için duygusal bir mesaj yayınladı.

İdo, paylaşımına; "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." notunu düştü.

Şefkatli de Tatlıses'in paylaşımına, "İyi ki varsın Aşk" yanıtını verdi.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Çift, geçtiğimiz ekim ayında aile arasında yapılan sade bir tören ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tatlıses ve Şefkatli'nin bu yıl nikah masasına oturması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bebek'te objektiflere yansıyan Yasemin Şefkatli, İstemenin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey ortada daha hiçbir şey yok" demişti. Şefkatli, tarih konusunda da, "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur düğünün ne zaman olacağından, gün belirlenmedi henüz" diye konuşmuştu.

"TUZ YERİNE BAL KOYDUM"

"İdo Bey tuzlu kahveyi içince neler oldu?" sorusuna Şefkatli, "Kahveye tuz yerine bal koydum. Bütün ömrümüz tatlı geçsin istedim" yanıtını vermişti.