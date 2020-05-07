İhtiyaç için destek

Alina Boz, Bade İşçil, Gupse Özay, Hazal Kaya, Mazhar Alanson, Ferman Akgül ve Sarp Apak gibi isimler, cumartesi günü müzik festivali Festtogether’a konuk olacak. Sanatçılar, İhtiyaç Haritası aracılığıyla, koronavirüs salgını sonrasında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için gün boyu NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayın yapacak.