İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar kaç yaşında, nereli? İşte, İkbal Gürpınar biyografisi

İkbal Gürpınar spikerlik ile kariyerine başladı ve birçok programın sunuculuğu üstlendi. Halkla İlişkiler alanında da çalışan Gürpınar, çeşitli kitaplar kaleme aldı. Seslendirdiği şiirler ve şarkılarda ilgi görmüştü. Sunucu, yazar İkbal Gürpınar'ın iki çocuğu bulunuyor. İşte, İkbal Gürpınar hayatı...

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Okulda açılan sınavı kazanarak spikerliğe başladı. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi aldı. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyon ekranlarına ilk kez çıkmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katıldı. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yaptı. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır.

2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunan sunucu İkbal Gürpınar, "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları ile ekrana geldi. Daha sonra ise Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programı da sunmuştur. TRT'de "Gün Başlıyor" programını sunmuştur. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta anlatan Gürpınar'ın, şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. "İkbal'den Masallar" adlı çocuk kitabı da vardır. İkbal Gürpınar 3 defa evlilik gerçekleştirdi ve 2 çocuğu bulunuyor.

COVID-19 pandemisi sırasında koronavirüse yakalandı ve 31 Ekim 2020 tarihinde yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın babası, annesi ve eniştesi de COVID-19 nedeniyle vefat etmişti.

ŞARKILARI

Efendim

Babacığım

Sevgili Peygamberim

Gittin Gideli

Hasan ile Hüseyin

Minik Yüreğim

Özlediğim

Savaş Çocuğu

KİTAPLARI

Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı

Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle

Benim Hâlâ Umudum Var

İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu

İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri

İkbal Gürpınar'la Ramazan Sofrası

İkbal'le Küçük Mutluluklar

İçimden Geldiği Gibi

Günaydın Gece