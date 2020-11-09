İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl?

İkbal Gürpınar kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran TV sunucusu İkbal Gürpınar geçtiğimiz aylarda Covid-19 nedeniyle babasını kaybetmişti. Tedavisine devam edilen İkbal Gürpınar'a bir acı haberde annesinden geldi. İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İKBAL GÜRPINAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İkbal Gürpınar'ın sağlık durumuna ilişkin oğlu Alperen Gürpınar açıklamalarda bulundu. Annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Alperen Gürpınar yoğun bakımdan normal servise çıktığını ve tedavisine burada devam edileceğini duyurdu.

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

İkbal Gürpınar 1969 Yılında Kırıkkale'de doğdu.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nde 1 yıl okuduktan sonra 1990'da girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır.

Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur.

Albümleri :

Sen gittin gideli

Kitapları :

İkbal'den Masallar

İkbal Gürpınar'la Ramazan sofrası

Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı

Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle

Benim Hâlâ Umudum Var

İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu

İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri

İkbal'le Küçük Mutluluklar

İçimden Geldiği Gibi

Günaydın Gece