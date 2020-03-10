İKİ KUŞAK ÖDÜLLENDİ

Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Profilo Kültür Merkezi Sahnesi’nde geçtiğimiz pazar günü sahnelenen ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ oyununun sonunda gerçekleşen törende, başrol oyuncusu Nevra Serezli, ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü. Emir Özden ise, ‘Süper İyi Günler’ projesiyle ‘Umut Vadeden Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü’nü aldı.

Serezli, “Tiyatroda kuşak ve yaş farkı olmaz, ölene kadar sahneye çıkılır. Emir’i ilk oyununda izlemiş ve çok beğenmiştim. Tiyatro için büyük kazanç. Bu yıl altı ödül aldım. Bugünkünün Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelmesi, ayrıca mutlu etti. Onurlandırılmak çok güzel” diye konuştu.