İki kutlama bir arada

Şampiyonlar Ligi’ndeki RB Leipzig maçında yaptığı hat-trick’le dünya gündemine oturan İstanbul Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, hem yeni yılı hem de nişanlısı Gözde Doyran’ın doğum gününü birlikte kutladı. İkiliye Oğulcan Çağlayan-Peri Ispartalı çifti de eşlik etti. Ekip, çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.