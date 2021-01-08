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08.01.2021 - 07:00 |

İki kutlama bir arada

Şampiyonlar Ligi’ndeki RB Leipzig maçında yaptığı hat-trick’le dünya gündemine oturan İstanbul Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, hem yeni yılı hem de nişanlısı Gözde Doyran’ın doğum gününü birlikte kutladı.

İki kutlama bir arada
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Şampiyonlar Ligi’ndeki RB Leipzig maçında yaptığı hat-trick’le dünya gündemine oturan İstanbul Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, hem yeni yılı hem de nişanlısı Gözde Doyran’ın doğum gününü birlikte kutladı. İkiliye Oğulcan Çağlayan-Peri Ispartalı çifti de eşlik etti. Ekip, çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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