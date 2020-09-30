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30.09.2020 - 07:00 |

İki yıllık evlilik bitti

Seda Tosun, iki yıl önce nikah masasına oturduğu Eymen Adalı’dan boşandı.

İki yıllık evlilik bitti
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Oyuncu, eşiyle anlaşamadıkları için yollarını ayırdıklarını söyledi. Kariyerine odaklandığını belirten Tosun, “Birçok senaryo geliyor. İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim. Çalışmaktan hiç yorulmam” diyerek, yeni projelerin müjdesini verdi.

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.
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Cadde Yazarları

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