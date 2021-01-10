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10.01.2021 - 07:00 |

İkinci defa anne oldu

Meryem Uzerli, önceki gün ikinci defa annelik duygusunu yaşadı.

İkinci defa anne oldu
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Meryem Uzerli, önceki gün ikinci defa annelik duygusunu yaşadı. Oyuncu, oğlu Lily Koi ile çekildiği fotoğrafları dün sosyal medya hesaplarından paylaştı. Uzerli, kareye “Lara, baban ve ben, ailemize katıldığın için çok mutluyuz. Sonsuza kadar korun” notunu düşerken, takipçileri ise tebrik mesajları yağdırdı. Bebeğinin babasının kimliğini saklayan oyuncunun, Can Ateş’le birlikteliğinden Lara (6) adında bir kızı var.

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