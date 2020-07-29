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29.07.2020 - 17:12 |

İkinci evlilik yıl dönümüne iki şarkıyla kutlama

Oyuncu Özge Özder ile şarkıcı eşi Sinan Güleryüz, 29 Temmuz'daki ikinci yıl dönümlerini yayınladıkları iki şarkıyla kutladı.

İkinci evlilik yıl dönümüne iki şarkıyla kutlama
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Şu sıralar Bodrum’da tatilde olan Özge Özder-Sinan Güleryüz'ün ilk şarkısı, çiftin geçen yıl düet yaptığı 'Senle Ben'in remiks versiyonu. Kısa sürede büyük ilgi gören remiksin ardından Sinan Güleryüz’ün yeni şarkısı 'Aşk Sensiz de Gülüyor', ikilinin evlilik yıl dönümü tarihinde yayınlanarak dinleyiciyle buluştu.

 

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Cadde Yazarları

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