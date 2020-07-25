İkinci solo single

Sözü Gürbey’e, müziği Gürbey ve Tarık İster’e ait olan parça için sanatçı, “Çok sevdiğimiz bir şarkıydı, yaz için uygun olacağını düşündük ve kliplendirdik” şeklinde konuştu. Gürbey, Bengü, Tuğba Yurt ve Hande Ünsal başta olmak üzere şarkıcılara verdiği eserlerle de adından söz ettiriyor.