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25.07.2020 - 07:00 |

İkinci solo single

Melda Gürbey, yeni single’ı ‘Biten Bitti’yi Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

İkinci solo single
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Sözü Gürbey’e, müziği Gürbey ve Tarık İster’e ait olan parça için sanatçı, “Çok sevdiğimiz bir şarkıydı, yaz için uygun olacağını düşündük ve kliplendirdik” şeklinde konuştu. Gürbey, Bengü, Tuğba Yurt ve Hande Ünsal başta olmak üzere şarkıcılara verdiği eserlerle de adından söz ettiriyor.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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