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27.02.2020 - 07:00 |

İkonik çekim

Emmy Rossum, önceki gün yeni dizisi ‘Angelyne’nin setinde objektiflere takıldı.

İkonik çekim

Emmy Rossum, önceki gün yeni dizisi ‘Angelyne’nin setinde objektiflere takıldı. 33 yaşındaki oyuncu, çekimleri Hollywood’da devam eden yapımdaki renkli karakteriyle neredeyse tanınmaz haldeydi. Projenin aynı zamanda yapımcısı da olan Rossum, Kaliforniya ve çevresinde bir dizi ikonik reklam panosunun yer almasından sonra 1984’te öne çıkan bir ABD’li şarkıcı ve model Angelyne’nin hayatını konu ediyor.

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