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23.09.2020 - 07:00 |

İlahi Bettina!

Bu yaz denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran isimlerin başında hiç şüphesiz Bettina Machler geliyor...

İlahi Bettina!
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Bu yaz denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran isimlerin başında hiç şüphesiz Bettina Machler geliyor... Zaman zaman dost grupları ve çocuklarıyla bir araya gelen başarılı iş insanı, bu kez erkek kardeşi Urs Machler ile Çeşme’de buluştu. Sonbaharın ilk günlerinin yaşandığı şu zamanlarda bol bol dinlenen Machler Kardeşler, fırsat buldukça tavla da oynadı. Kaybeden Bettina Hanım, ceza olarak deniz yastığı üzerinde uçarak, objektiflere hoş bir görüntü çıkardı.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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