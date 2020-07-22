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22.07.2020 - 14:39 |

İlayda Akdoğan ile sevgilisi Roham Kabir Kapadokya'da

Geçtiğimiz ay sevgili Roham Kabir ile Türkiye'ye dönen İlayda Akdoğan, tatile devam ediyor. Son olarak Antalya'Ya giden çiftin yeni durağı Kapadokya oldu.

İlayda Akdoğan ile sevgilisi Roham Kabir Kapadokya'da
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Şubat ayında sevgilisi Roham Kabir'i görmek için İran'a giden İlayda Akdoğan, corona virüs vakaları artınca Tahran'da karantina altında kalmıştı.

25 Haziran'da Türkiye'Ye dönen oyuncu, geçen hafta sevgilisiyle Antalya'ya gitmişti. İlayda Akdoğan, Roham Kabir'i bu kez Kapadokya'ya kültür gezisine götürdü. Çift, tatilde çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İlayda Akdoğan ile sevgilisi Roham Kabir Kapadokyada

22 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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