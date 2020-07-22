İlayda Akdoğan ile sevgilisi Roham Kabir Kapadokya'da

Şubat ayında sevgilisi Roham Kabir'i görmek için İran'a giden İlayda Akdoğan, corona virüs vakaları artınca Tahran'da karantina altında kalmıştı.

25 Haziran'da Türkiye'Ye dönen oyuncu, geçen hafta sevgilisiyle Antalya'ya gitmişti. İlayda Akdoğan, Roham Kabir'i bu kez Kapadokya'ya kültür gezisine götürdü. Çift, tatilde çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.