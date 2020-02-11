İlgi gören kitap

Can Aydoğmuş’un beşinci kitabı ‘Ruh Eşin Nerede’, raflardaki yerini aldı. Yazarın ev sahipliğinde, önceki gün düzenlenen tanıtım davetine, Sema Maliki, Arzu Kunt ve Cemil İpekçi’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda renkli sima katıldı. Kutlama pastası kesen Aydoğmuş, “Bu kitapta, 25 yıllık eğitimin, 11 yıllık çalışmamın ve araştırmalarımda ilişkilerinde mutlu olmak isteyen insanlar için özel bir teknik var. Bunu uygulayanların, gerçekten mutlu oldukları ilişkiyi hayatlarına çektiklerini gördüm. Herkes ruh eşine kavuşsun ve sevgi dolu evliliklerini yaşasın” dedi.



