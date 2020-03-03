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03.03.2020 - 07:00 |

İlgi gören sergi

Yeşim Manav ile Berna Ülger’in sahibi olduğu, heykelden resme, tarihten fotoğrafa kadar birçok konuda eğitim ve seminer düzenleyen Artsclubistanbul, Kemal Kara’nın ‘Yeni Olan Hiçbir Şey Yok’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

İlgi gören sergi

Yeşim Manav ile Berna Ülger’in sahibi olduğu, heykelden resme, tarihten fotoğrafa kadar birçok konuda eğitim ve seminer düzenleyen Artsclubistanbul, Kemal Kara’nın ‘Yeni Olan Hiçbir Şey Yok’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Açılışta konuklarla bir araya gelen ressam, sanatseverlerin sorularını yanıtladı. Davette, Neşe Gönül, Serap Tibuk, Elif Yücel, Begüm Yalçın ve Ayla İbar gibi isimler yer aldı. 33 eserin yer aldığı sergi, 25 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
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