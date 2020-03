İlham veren filmler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde son 10 yıla damgasını vurmuş, kadının gücünü gösteren ve tüm dünyaya ilham veren Hollywood yapımlarını sizler için derledik...



The Help (2011) Yönetmen: Tate Taylor



Kathryn Stockett’in romanıyla aynı adı taşıyan komedi ve siyasi filmi ‘The Help’ (Duyguların Rengi), gizli bir yazı projesi etrafında birbirlerine

yaklaşan üç farklı kadının dostluğunu anlatıyor. Başrollerini Emma Stone, Viola Davis ve Octavia Spencer’ın paylaştığı yapımda, yerel bir gazete yazan Eugenia Phelan’ın insan öyküleri herkesi etkiliyor.

Moana (2016) Yönetmen: John Musker ve Ron Clements









3D animasyon müzikal macera filminde, Antik çağlarda Okyanusya’daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir kabile şefinin cesur kızı Moana, ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıkar. Ancak yarı tanrı Maui’nin laneti onun adasına dek ulaşır. Moana ise bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır.



Brave (2012) Yönetmen: Mark Andrews ve Brenda Chapman









3D animasyon komedi-drama, macera filmi ‘Cesur’da (Brave), söz dinlemez bir prenses ve iyi bir okçu olan Merida, babası Kral Fergus ve annesi Kraliçe Elinor’un yönetimindeki krallıkta yaşamaktadır. Fakat bir gün, krallığın bir geleneğine karşı çıkınca, ülke felakete sürüklenir. Merida üzerindeki lanetle savaşırken, gerçek cesareti ve doğruluğu da keşfeder.



Queen of Katwe (2016) Yönetmen: Mira Nair









Lupita Nyong’o’nun başrolde olduğu ‘Katwe Kraliçesi’ (Queen of Katwe), biyografi filmidir. Yapım, Uganda’nın başkenti Kampala’daki Katwe bölgesinde gecekonduda yaşayan ve satranç öğrenip, Kadın Aday Ustası olan Ugandalı Phiona Mutesi’nin hayatını anlatıyor.



Wild (2014) Yönetmen: Jean-Marc Vallée









Biyografik macera filmi ‘Yaban’da (Wild) başrolde Reese Witherspoon yer alıyor. Yapımda annesinin ölümüyle sarsılan, uyuşturucu batağına saplanan ve evliliği sona eren Cheryl Strayed, yollara düşer. Amerika’nın tehlikeli bölgelerinden Pasifik Crest Yolu’nda tek başına yürüyen Cheryl’in başına gelenler

onu iyileştirir.



The Iron Lady (2011) Yönetmen: Phyllida Lloyd









İngiliz yapımı yarı-biyografik filmde 20’nci yüzyılın en uzun süre görevde kalan Birleşik Krallık Başbakanı (1979-1990) Margaret Thatcher’ın (1925-2013) yaşamının bir bölümü anlatılıyor. Alexandra Roach ve Meryl Streep tarafından canlandırılan Thatcher’ın karar verme süreçleri ve hayatı boyunca yaşadığı zorluklarla siyasi ilişkileri ekrana yansıyor.



Suffragette (2015) Yönetmen: Sarah Gavron









İngiltere’deki kadınların oy kullanma hakkına sahip olma sürecini anlatan tarihi dram filmi ‘Suffragette’te Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw ve Meryl Streep rol alıyor. Proje, tarihin ilk feminist hareketlerinden birini başlatan kadınların, gittikçe acımasızlaşan hükümete karşı yürüttükleri mücadeleye odaklanıyor.

Hidden Figures (2016) Yönetmen: Theodore Melfi









Margot Lee Shetterly’nin aynı adlı kitabından uyarlanan ‘Gizli Sayılar’da (Hidden Figures) Uzay Yarışı’nı kazanmak için NASA’ya yardım eden Afro-Amerikan matematikçiler Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson’ın hikayeleri anlatılıyor. Projenin başrollerini de Taraji P. Henson, Octavia Spencer ve Janelle Monáe üstleniyor.



The Runaways (2010) Yönetmen: Floria Sigismondi







1970’lerin rock grubu The Runaways’in biyografik hikayesini anlatan ‘Asi Kızlar’ (The Runaways)’in başrollerinde Kristen Stewart ve Dakota Fanning var. Tamamı kadınlardan kurulu olan topluluk, kendilerine ‘seksi genç kızlar’ imajı yaratmaya çalışan menajerlerine karşı çıkıyor. İyi müzik yapmanın yeterli olduğunu düşünen beş genç kadının hikayesi ilham veriyor.