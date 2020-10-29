İlişki durumu: Karışık

Cem Belevi, üç ay önce evlenme teklifi ettiği Zehra Yılmaz’la ilişkilerine ara verdiklerini söyledi. Evlilik tarihi için erken davranmayacağı öğrenilen çift, bu süreçte beraberliklerini gözden geçirecek. Şarkıcı, “Hem pandemi var hem de Zehra’nın ailesi Azerbaycan’da... Öyle bir ara verelim istedik” dedi.

Oyuncu ise geçtiğimiz günlerde, “Annem ve babam Bakü’de yaşıyor. Bu ortamda düğün yapmamız doğru olmaz. Bu nedenle biz de ileri bir tarihe erteledik. Salgın da var” demişti. İkili, ara sıra mesajlaşıp, konuşarak bağlarını koparmıyor. Oyuncu ve şarkıcının, ilerleyen günlerde barışabileceği de iddialar arasında...