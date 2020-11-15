İlişkilerini noktaladılar

Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olarak bilinen,yedi yıldır nişanlı olan Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, yollarını ayırma kararı aldı. Altı yaşında Otis Alexander ve dört yaşında Daisy Josephine adında iki evladı bulunan ikilinin, önceliğinin çocukları olduğu öğrenildi. Bu karar hayranlarını şaşırtırken, çift, sosyal medyada çok sayıda mesaj aldı.