İlk duruşma 30 Ekim'de

Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında beş ayrı suçtan 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 ay kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin kabulüyle, 30 Ekim’e duruşma günü verdi.

Şarkıcının avukatı Ahmet Gürel’in tahliye talepli dilekçesini de değerlendiren mahkeme, talebi reddedip, Sezai’nin suçu işlediğine dair somut deliller bulunması gibi gerekçelerden dolayı, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tensip zaptına, sanığın tutukluluk kararına karşı yedi gün içinde üst mahkeme sıfatıyla İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etme hakkı bulunduğu yazıldı.