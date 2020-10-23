İlk tanıtımı yayınlandı

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrolünü paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ dizisinin, ilk tanıtımı yayınlandı. Kanal D’de ekrana gelecek proje, kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını anlatıyor.