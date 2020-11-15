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15.11.2020 - 07:00 |

İlk teklisi çıktı

İspanya, Avusturya ve Amerika gibi ülkelerde sanat hayatını sürdüren Neshe, ilk teklisi ‘Hijo De La Noche’yi Jimmy Dub ile düet yaparak, müzikseverlerin beğenisine sundu.

İlk teklisi çıktı
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İspanya, Avusturya ve Amerika gibi ülkelerde sanat hayatını sürdüren Neshe, ilk teklisi ‘Hijo De La Noche’yi Jimmy Dub ile düet yaparak, müzikseverlerin beğenisine sundu. Latin Pop tarzıyla beğenilen şarkının sözü ve müziği Emanuela Oancea, düzenlemesi DJ Bonne imzasını taşıyor. Eserin klip yönetmenliğini ise İrem Haykır üstlendi.

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan haber varKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakımdan çıktı.
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Cadde Yazarları

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