İlk teklisi çıktı

İspanya, Avusturya ve Amerika gibi ülkelerde sanat hayatını sürdüren Neshe, ilk teklisi ‘Hijo De La Noche’yi Jimmy Dub ile düet yaparak, müzikseverlerin beğenisine sundu. Latin Pop tarzıyla beğenilen şarkının sözü ve müziği Emanuela Oancea, düzenlemesi DJ Bonne imzasını taşıyor. Eserin klip yönetmenliğini ise İrem Haykır üstlendi.