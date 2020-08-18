İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu nedir? - İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncu kadrosu

2 Eylül 2011'de vizyona giren İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Aksiyon-macera-bilimkurgu tüürndeki İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmini Joe Johnston yönetti. İşte film hakkında merak edilenler...



İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?



İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu, Marvel Comics tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kaptan Amerika, yani Steve Rogers, bu filmde Kaptan Amerika olarak bilinen süper askere dönüşeceği deneysel bir programa katılmaya gönüllü olduğu zamanlardaki Marvel Evreni’nin ilk günlerine dönüyor. Kaptan Amerika , kötü Red Skull’ın liderliğindeki HYDRA organizasyonuyla savaşmak için Bucky Barnes ve Peggy Carter’la güçlerini birleştiriyor.

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, ilk kez 1997 yılında bir konsept olarak Artisan Entertainment tarafında hayata geçirilmek üzere tasarlandı. Fakat proje 2003 yılına kadar bir gelişme gösteremedi. Bu tarihten sonra proje Paramount Pictures'e geçti. Ana karakterler 2010'da belirlendi ve filmin çekimleri 2010 Haziran'ında başladı. Çekimler Londra, Manchester ve Liverpool'da gerçekleşti, post prodüksiyon aşamasında 3D'ye dönüştürüldü.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA OYUNCULAR KİMLER?

Chris Evans

Rolü : Steve Rogers/Captain America

Hayley Atwell

Rolü : Peggy Carter

Sebastian Stan

Rolü : Bucky

Tommy Lee Jones

Rolü : General Chester Phillips

Hugo Weaving

Rolü : Red Skull

Dominic Cooper

Rolü : Howard Stark

Richard Armitage

Rolü : Heinz Kruger

Stanley Tucci

Rolü : Dr. Abraham Erskine