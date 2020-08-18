İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu nedir? - İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncu kadrosu
Başrollerini Chris Evans ve Hayley Atwell'in paylaştığı İlk Yenilmez: Kaptan Amerika bu akşam bir kez izleyecilerin karşısına çıkıyor. 2011 yılında gösterime giren ve büyük bir ilgi gören fantastik filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
2 Eylül 2011'de vizyona giren İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Aksiyon-macera-bilimkurgu tüürndeki İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmini Joe Johnston yönetti. İşte film hakkında merak edilenler...
İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu, Marvel Comics tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kaptan Amerika, yani Steve Rogers, bu filmde Kaptan Amerika olarak bilinen süper askere dönüşeceği deneysel bir programa katılmaya gönüllü olduğu zamanlardaki Marvel Evreni’nin ilk günlerine dönüyor. Kaptan Amerika , kötü Red Skull’ın liderliğindeki HYDRA organizasyonuyla savaşmak için Bucky Barnes ve Peggy Carter’la güçlerini birleştiriyor.
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, ilk kez 1997 yılında bir konsept olarak Artisan Entertainment tarafında hayata geçirilmek üzere tasarlandı. Fakat proje 2003 yılına kadar bir gelişme gösteremedi. Bu tarihten sonra proje Paramount Pictures'e geçti. Ana karakterler 2010'da belirlendi ve filmin çekimleri 2010 Haziran'ında başladı. Çekimler Londra, Manchester ve Liverpool'da gerçekleşti, post prodüksiyon aşamasında 3D'ye dönüştürüldü.
İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA OYUNCULAR KİMLER?
Chris Evans
Rolü : Steve Rogers/Captain America
Hayley Atwell
Rolü : Peggy Carter
Sebastian Stan
Rolü : Bucky
Tommy Lee Jones
Rolü : General Chester Phillips
Hugo Weaving
Rolü : Red Skull
Dominic Cooper
Rolü : Howard Stark
Richard Armitage
Rolü : Heinz Kruger
Stanley Tucci
Rolü : Dr. Abraham Erskine