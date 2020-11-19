İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimler? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika konusu nedir?

Televizyon ekranlarında yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi gelecek. Chris Evans, Hayley Atwell ve Hugo Weaving filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimler?

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA OYUNCULARI

Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Sebastian Stan

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA KONUSU NEDİR?

1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.