İlker Kaleli kimdir, nereli? İlker Kaleli kaç yaşında?

The Serpent dizisinde rol alan İlker Kaleli kimdir? İlke Kaleli'nin hayatı ve biyografisiyle ilgili bilgiler hakkında arayış arttı. İşte bir dönem Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli ile ilgili merak edilenler.

İLKER KALELİ KİMDİR?

Kaan "İlker" Kaleli 11 Mayıs 1984, İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.

Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.