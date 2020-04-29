İlkim Karaca taksi bulamadı

Habertürk'te yer alan habere göre; merhum şarkıcı Cem Karaca'nın 60 yaşındaki eşi İlkim Karaca, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle bir süredir evinde vakit geçirdiğini dile getiren Karaca, market alışverişi yaptı.

Taksi olmayınca durakta çalışan bir şoför, alışveriş sonrası İlkim Karaca'yı kendi özel arabasıyla evine götürdü.