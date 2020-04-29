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29.04.2020 - 10:06 |

İlkim Karaca taksi bulamadı

Merhum sanatçı Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Alışveriş sonrası taksi olmayınca bir şoför, Karaca'yı kendi özel arabasıyla evine götürdü.

İlkim Karaca taksi bulamadı

Habertürk'te yer alan habere göre; merhum şarkıcı Cem Karaca'nın 60 yaşındaki eşi İlkim Karaca, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle bir süredir evinde vakit geçirdiğini dile getiren Karaca, market alışverişi yaptı.

Taksi olmayınca durakta çalışan bir şoför, alışveriş sonrası İlkim Karaca'yı kendi özel arabasıyla evine götürdü.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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