İltifat yağmuru

Bikinili fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan sunucu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Korkmaz’a takipçileri, “Gelmiş geçmiş en iyi sunucusun”, “Utanır insan, böyle güzel olunur mu?” ve “Alem buysa kraliçe sensin” gibi iltifat mesajları attı.