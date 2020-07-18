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18.07.2020 - 07:00 |

İltifat yağmuru

Dilay Korkmaz, tatil sezonunu Çeşme’de açtı.

İltifat yağmuru
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Bikinili fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan sunucu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Korkmaz’a takipçileri, “Gelmiş geçmiş en iyi sunucusun”, “Utanır insan, böyle güzel olunur mu?” ve “Alem buysa kraliçe sensin” gibi iltifat mesajları attı.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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