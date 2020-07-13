İmani Dolar kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı İmani Dolar aslen nereli?

Doya Doya Moda yarışmasında ikinci sezon resmen başladı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan İmani Dolar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte İmani Dolar biyografisi...

İMANİ DOLAR KİMDİR?

İmani Dolar 23 yaşında mersinli aslen Bursalı ancak 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.74 boyunda 81 kilo olan İmani, 42 beden 5 yıldır estetisyenlik yapıyor. Rakiplerim benden korkmalılar çünkü hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok güveniyorum. onların da bunbu çok yakın zamanda anlayacaklarını düşünüyorum." dedi.