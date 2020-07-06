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06.07.2020 - 07:00 |

‘İmgelerin Temsili’ sergisi uzatıldı

Next Level Çukurambar Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan Nezih Çavuşoğlu’nun ‘İmgelerin Temsili’ sergisi, Covid-19 sebebiyle uzatıldı.

‘İmgelerin Temsili’ sergisi uzatıldı
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Next Level Çukurambar Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan Nezih Çavuşoğlu’nun ‘İmgelerin Temsili’ sergisi, Covid-19 sebebiyle uzatıldı. Dünya çapında büyük bir üne sahip olan, Türkiye başta olmak üzere ABD, Almanya, İtalya, İsviçre, Yunanistan, Lübnan ve Mısır’da birçok özel ve kurumsal koleksiyonda eserleri bulunan Çavuşoğlu’nun sergisi, 13 Temmuz’a kadar sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek görülebilir. ‘İmgelerin Temsili’, sanatçının son 10 yıllık döneminin önemli başyapıtlarını bir araya getiriyor.

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