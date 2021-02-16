İnanç Konukçu, 'Doğdun Ev Kaderindir'de

'Behzat Ç' dizisinde hayat verdiği 'Hayalet' karakteri ile tanınan İnanç Konukçu, TV8'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine katıldı.

'Mehdi' ve 'Zeynep'in zorlu hayat hikayelerinin işlendiği 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin kadrosunda; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Engin Öztürk, Senan Kara ve Elif Sönmez gibi isimler yer alıyor.