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16.02.2021 - 16:08 |

İnanç Konukçu, 'Doğdun Ev Kaderindir'de

İnanç Konukçu, Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine transfer oldu.

İnanç Konukçu, 'Doğdun Ev Kaderindir'de
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'Behzat Ç' dizisinde hayat verdiği 'Hayalet' karakteri ile tanınan İnanç Konukçu, TV8'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine katıldı.

'Mehdi' ve 'Zeynep'in zorlu hayat hikayelerinin işlendiği 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin kadrosunda; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Engin Öztürk, Senan Kara ve Elif Sönmez gibi isimler yer alıyor.

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Cadde Yazarları

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