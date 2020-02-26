MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘İnci’ kazandılar
26.02.2020 - 07:00 |

‘İnci’ kazandılar

Hürriyet ve Karaca iş birliğiyle gastronomi dünyasına kazandırılan 2020 İncili Gastronomi Rehberi, Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı.

‘İnci’ kazandılar

Hürriyet ve Karaca iş birliğiyle gastronomi dünyasına kazandırılan 2020 İncili Gastronomi Rehberi, Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Rehberde yer alan ve ‘İnci’ kazanan restoranlara ödülleri, önceki akşam Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleştirilen törenle takdim edildi.
Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün, rehberin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkat çekti. Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise, “Hürriyet gazetesi olarak Türkiye’nin lokomotifi diye adlandırabileceğimiz çeşitli sektörlerde hayata geçirdiğimiz projelerle, standartların yükselmesine katkı sağlıyor, katılımcıların ulusal ve uluslararası bilinirliğini artırıyoruz” diye konuştu.

‘İnci’ kazandılar

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

'Yeni proje için görüşmeler devam ediyor'

'Yeni proje için görüşmeler devam ediyor'

Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Gülin İyigün: Setleri çok özledim

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

Sıradaki Haber