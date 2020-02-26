‘İnci’ kazandılar

Hürriyet ve Karaca iş birliğiyle gastronomi dünyasına kazandırılan 2020 İncili Gastronomi Rehberi, Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Rehberde yer alan ve ‘İnci’ kazanan restoranlara ödülleri, önceki akşam Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün, rehberin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkat çekti. Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise, “Hürriyet gazetesi olarak Türkiye’nin lokomotifi diye adlandırabileceğimiz çeşitli sektörlerde hayata geçirdiğimiz projelerle, standartların yükselmesine katkı sağlıyor, katılımcıların ulusal ve uluslararası bilinirliğini artırıyoruz” diye konuştu.