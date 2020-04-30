'İnsani değerleri fark ettik'

Funda Arar, Muzikonair Instagram hesabının canlı yayınına konuk oldu. Koronavirüs sebebiyle zor zamanlar geçirdiğimizi belirten şarkıcı, “Daha önce önemli bulduğumuz çoğu şey, anlamını yitirdi. Şu an dostluk, aile ilişkileriyle birlikte insani değerlerin ve maneviyatın daha önemli olduğunun farkına vardık” şeklinde konuştu.

Konser vermeyi özlediğini belirten Arar, “Eşim Febyo ile (Taşel) birkaç canlı yayın yaptık. Hepimize biraz moral oldu ama canlı performans yapmak, orkestra arkadaşlarımızla aynı sahnede olmak, dinleyiciyle göz göze gelmek ve onların şarkılarımıza eşlik etmesi, çok başka... Hiçbir şey, sahnede olmanın yerini tutmuyor” dedi.