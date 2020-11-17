MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İnzivaya çekildi
17.11.2020 - 07:00 |

İnzivaya çekildi

Lider Şahin, kısa bir süre sonra yayınlayacağı yeni şarkısı ve klibi öncesi Kaz Dağları’nda beş günlük inzivaya çekildi.

İnzivaya çekildi
ABONE OL

Serdar Prem yönetimindeki yoga kampına katılan şarkıcı, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yakın zamanda yeni parçasının klibi için kamera karşısına geçecek Şahin’in sıradaki projesi ise merak konusu oldu.

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zeytin hasadı yaptı

Zeytin hasadı yaptı

Bacak şov!

Bacak şov!

Barışma iddialarına tepki

Barışma iddialarına tepki

Organik tarıma merak sardı

Organik tarıma merak sardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet