17.11.2020 - 07:00 |
İnzivaya çekildi
Lider Şahin, kısa bir süre sonra yayınlayacağı yeni şarkısı ve klibi öncesi Kaz Dağları’nda beş günlük inzivaya çekildi.
Serdar Prem yönetimindeki yoga kampına katılan şarkıcı, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yakın zamanda yeni parçasının klibi için kamera karşısına geçecek Şahin’in sıradaki projesi ise merak konusu oldu.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.