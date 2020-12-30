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30.12.2020 - 08:58 |

İpek Erdem'in saçlarının sırrı ortaya çıktı

Daha önce saçlarını kısacık kestirerek hayranlarını şaşırtan İpek Erdem, birkaç gün önce yine imaj değiştirmişti. Erdem, kısa saçlarını bu kez de mora boyamıştı.

İpek Erdem'in saçlarının sırrı ortaya çıktı
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Geçtiğimiz gün saçlarını mora boyatan İpek Erdem, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erdem'in yeni hali, sosyal medyada "Depresyona girdi" gibi yorumlara sebep olmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; Erdem, bu değişikliğin sebebini açıkladı.

Yorumlarla ilgili açıklama yapan Erdem, “Delirmedim. Sağlığım gayet yerinde, hatta çok sağlıklıyım. Spor yapan, alkol, sigara kullanmayan bir insanım. Hiçbir şekilde depresyona girmedim. Bunlar ezberlenmiş kodlardır. Bir kadın saçını kestirdi diye bunalıma girmemiştir” dedi.

Pandeminin başından beri Kaş’ta ailesinin yanında olduğunu ifade eden oyuncu, saçlarını yeni dizi projesi için boyattığını “Can Evrenol’dan harika bir dizi teklifi geldi. Hazırlandığım karakterle saçlarım çok bağdaştı" sözleriyle açıkladı.

İpek Erdemin saçlarının sırrı ortaya çıktı

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