İpek Tanrıyar karnı burnunda pozunu yayınladı

Kasım ayında yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyuran İpek Tanrıyar, 19 haftalık hamile. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski manken, fotoğrafını "Kendime sehpa yaptım. 19 hafta hamile... Aras bebek büyürken..." notuyla yayınladı.

Tanrıyar'ın paylaşımı kısa sürede 2 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı.