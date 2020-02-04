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04.02.2020 - 10:13 |

İpek Tanrıyar karnı burnunda pozunu yayınladı

Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, anne olmak için gün sayıyor. Instagram hesabını aktif kullanan Tanrıyar, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

İpek Tanrıyar karnı burnunda pozunu yayınladı

Kasım ayında yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyuran İpek Tanrıyar, 19 haftalık hamile. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski manken, fotoğrafını "Kendime sehpa yaptım. 19 hafta hamile... Aras bebek büyürken..." notuyla yayınladı.

Tanrıyar'ın paylaşımı kısa sürede 2 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı.

İpek Tanrıyar karnı burnunda pozunu yayınladı

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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