İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İpek Tanrıyar dizileri - biyografisi
Başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan İpek Tanrıyar'ın özel hayatı merak ediliyor. İpek Tanrıyer kimdir, kaç yaşındadır soruları yoğun ilgi görürken, İpek Tanrıyar'ın eşi kim sorusu da araştırılıyor. İşte İpek Tanrıyar dizileri ve biyografisi haberimizde...
9 Şubat 2021 Salı günü STAR TV'de yayınlanan Demet Akalın ve Alişan'ın programına evininn kapısı açan İpek Tanrıyar merak konusu oldu. İzleyiciler, İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, eşi kim?? İpek Tanrıyar dizileri - biyografisi araştırmalarına başladı. İşte İpek Tanrıyar hakkında merak edilenler...
İPEK TANRIYAR KİMDİR?
25 Ekim 1980'de İstanbul'da doğan İpek Tanrıyar, oyuncu ve manken. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu. 2002 Yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı.
İPEK TANRIYAR DİZİLERİ
Kendi Okulumuza Doğru (2008)
Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze
Sıla (2006)
Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı
Brindar (2004)
Japonyalı Gelin (2003)
Serseri (2003) - Eylül
Karaoğlan (2002) - Ülger
Belalım Benim (2002)
Bir Tatlı Huzur (2002)
Karate Can (2000)
İPEK TANRIYAR'IN EŞİ MURAT EVLER KİMDİR?
Murat Evler hakkında ise çok fazla detay bilinmiyor. Murat Evler hakkında yalnızca bilinen, 39 yaşında olduğu.
İpek Tanrıyar ve Murat Evler çifti 2017 yılından beri birlikteydi.