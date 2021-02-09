9 Şubat 2021 Salı günü STAR TV'de yayınlanan Demet Akalın ve Alişan'ın programına evininn kapısı açan İpek Tanrıyar merak konusu oldu. İzleyiciler, İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, eşi kim?? İpek Tanrıyar dizileri - biyografisi araştırmalarına başladı. İşte İpek Tanrıyar hakkında merak edilenler...

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

25 Ekim 1980'de İstanbul'da doğan İpek Tanrıyar, oyuncu ve manken. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu. 2002 Yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

İPEK TANRIYAR DİZİLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze

Sıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı

Brindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) - Eylül

Karaoğlan (2002) - Ülger

Belalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000)

İPEK TANRIYAR'IN EŞİ MURAT EVLER KİMDİR?



Murat Evler hakkında ise çok fazla detay bilinmiyor. Murat Evler hakkında yalnızca bilinen, 39 yaşında olduğu.

İpek Tanrıyar ve Murat Evler çifti 2017 yılından beri birlikteydi.