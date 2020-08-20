İran’dan film teklifi

‘No Date No Sign’ (Tarihsiz İmzasız) isimli sinema filmi ve aldığı sayısız ödülle adını tüm dünyaya duyuran İranlı senarist ve yönetmen Vahid Jalilvand, Kalust Şalcıoğlu’na film teklifinde bulundu. Jalilvand’ın kendisine “Seni seviyorum Türk kardeşim, yakın gelecekte iş birliği umuduyla” sözlerini sosyal medyadan paylaşarak, “İran’da yeni bir sinema filminde görüşmek üzere” diye yazan Şalcıoğlu, sevenlerinden destek aldı.