20.08.2020 - 07:00 |
İran’dan film teklifi
‘No Date No Sign’ (Tarihsiz İmzasız) isimli sinema filmi ve aldığı sayısız ödülle adını tüm dünyaya duyuran İranlı senarist ve yönetmen Vahid Jalilvand, Kalust Şalcıoğlu’na film teklifinde bulundu.
‘No Date No Sign’ (Tarihsiz İmzasız) isimli sinema filmi ve aldığı sayısız ödülle adını tüm dünyaya duyuran İranlı senarist ve yönetmen Vahid Jalilvand, Kalust Şalcıoğlu’na film teklifinde bulundu. Jalilvand’ın kendisine “Seni seviyorum Türk kardeşim, yakın gelecekte iş birliği umuduyla” sözlerini sosyal medyadan paylaşarak, “İran’da yeni bir sinema filminde görüşmek üzere” diye yazan Şalcıoğlu, sevenlerinden destek aldı.
Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.