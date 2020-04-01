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01.04.2020 - 15:34 |

İrem Derici: Evdeysek kendi kendimizi çekeriz!

Sosyal izolasyon kuralarına dikkat ederek evden çıkmayan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda evinde çektiği selfie'leri yayınladı.

İrem Derici: Evdeysek kendi kendimizi çekeriz!

Corona virüs nedeniyle günlerdir evden çıkmayan İrem Derici, karantinadaki 22. gününde neler yaptığını paylaştı. Karantina günlerinde çoğunlukla eski pozlarını paylaşan Derici, bu kez evde de olsa yeni fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Çektiği selfie'leri yayınlayan şarkıcı, “Evet gün 22! Anamızın karnından Nihat Odabaşı ile doğmadık. Evdeysek de kendi kendimizi çekeriz. Şiştim #tbt koymaktan yeter be!” dedi.

İrem Derici: Evdeysek kendi kendimizi çekeriz

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