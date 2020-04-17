17.04.2020 - 18:05 |
İrem Derici klibini evde çekti
İrem Derici, karantina günlerinde yeni şarkısı 'Dudak Payı'nı sevenlerinin beğenisine sundu.
Karantina günlerinde canlı yayınları ile müzikseverlere konserler sunan İrem Derici, sözü ve bestesi Emrah Demiralp'e, aranjesi Alper Atakan'a ait 'Dudak Payı' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.
Şarkının klibini İrem Derici'nin evinde Murat Joker tarafından çekildi. Derici, şarkının tanıtım fotoğraflarını da kendisi evde telefonu ile çekti.
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