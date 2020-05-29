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29.05.2020 - 11:33 |

İrem Derici’den şok eden sözler: ‘Umumi tuvalet değilim’

Son günlerde Seren Serengil ve Bircan Bali ile aralarındaki kavga ile gündemde olan İrem Derici, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu ve şaşırtın açıklamalar yaptı. Derici, "Ben umumi tuvalet değilim. Gelenin geçenin ağzıma s...masına izin vermem" dedi...

İrem Derici’den şok eden sözler: ‘Umumi tuvalet değilim’
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İrem Derici, Armağan Çağlayan’ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Geçmişte aralarında yaşanan gerginlikten sonra hiç görüşmeyen ve ilk kez program için bir araya gelen ikili, kavgalı oldukları günlerin perde arkasını konuştu. Derici “Bir sürü sorun yaşarken, epilepsi krizleri yaşarken, kimseye söyleyemiyorum. Bir bakıyorum hastanedeyim. Armağan Çağlayan arkamdan saydırıyor…Ben orada üçüncü nöbetimi geçirdim. Bir sene sana kinim geçmedi” dedi. “Benim de geçmedi” diyen Çağlayan ise “Ben de tek değilim ben de şirketi temsil ediyorum tek başıma ben değilim yani. Öyle bakmak lazım” diye konuştu…

 

İrem Derici Seren Serengil ve Bircan Bali ile yaşadığı polemikler hakkında da konuştu. “Ben umumi tuvalet değilim” diyen Derici şöyle devam etti: “Gelenin geçenin ağzıma s…masına izin vermem. Kimseye öyle bir hak tanımıyorum.”

 

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