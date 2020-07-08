08.07.2020 - 13:44 |
İrem Derici'ye maske-şapka-gözlük yetmedi!
İstinyePark AVM'ya maske, şapka ve gözlük takarak gelen ve sosyal medya hesabından, "Hadi beni bulun da göreyim. Tanıyın da göreyim hadi" diyerek gazetecilere meydan okuyan şarkıcı İrem Derici, kısa süre içerisinde muhabirler tarafından görüntülendi.
Alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan çıkarken görüntülenen İrem Derici, "Espri yapmıştım, akşam zaten magazin programı sunacağım" dedi.
Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden popçu, "Benden bu ara size iş çıkmaz, kendimi dinlenmeye bıraktım. Eylül, Ekim gibi kendime gelirim, size de bol manşet veririm" şeklinde konuştu.