İrem Derici'ye maske-şapka-gözlük yetmedi!

Alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan çıkarken görüntülenen İrem Derici, "Espri yapmıştım, akşam zaten magazin programı sunacağım" dedi.

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden popçu, "Benden bu ara size iş çıkmaz, kendimi dinlenmeye bıraktım. Eylül, Ekim gibi kendime gelirim, size de bol manşet veririm" şeklinde konuştu.