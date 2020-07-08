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HaberlerMagazin Haberleri İrem Derici'ye maske-şapka-gözlük yetmedi!
08.07.2020 - 13:44 |

İrem Derici'ye maske-şapka-gözlük yetmedi!

İstinyePark AVM'ya maske, şapka ve gözlük takarak gelen ve sosyal medya hesabından, "Hadi beni bulun da göreyim. Tanıyın da göreyim hadi" diyerek gazetecilere meydan okuyan şarkıcı İrem Derici, kısa süre içerisinde muhabirler tarafından görüntülendi.

İrem Derici'ye maske-şapka-gözlük yetmedi!
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Alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan çıkarken görüntülenen İrem Derici, "Espri yapmıştım, akşam zaten magazin programı sunacağım" dedi.
Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden popçu, "Benden bu ara size iş çıkmaz, kendimi dinlenmeye bıraktım. Eylül, Ekim gibi kendime gelirim, size de bol manşet veririm" şeklinde konuştu.

İrem Dericiye maske-şapka-gözlük yetmedi

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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